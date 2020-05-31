Коронавирус в Киеве: за сутки - 81 новый больной, в том числе 10 детей

31 мая, 2020, 11:59

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили заболевания COVID-19 в 81 человека. 11 из них - медики

Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил у себя на Telegram , передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом в 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Виталий Кличко.

Среди заболевших в сутки:

40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;

4 девочки от 2 до 8 лет;

31 мужчина от 19 до 86 лет;

6 мальчиков - трем из них по 1 года, другим - 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя! ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не готовы к ослаблению карантина.

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