Коронавирус в Киеве: за сутки - 81 новый больной, в том числе 10 детей
Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил у себя на Telegram , передает Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом в 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Виталий Кличко.
Среди заболевших в сутки:
40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;
4 девочки от 2 до 8 лет;
31 мужчина от 19 до 86 лет;
6 мальчиков - трем из них по 1 года, другим - 2, 6 и 11 лет.
В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя! ", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не готовы к ослаблению карантина.
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