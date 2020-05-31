Батут работает: Илон Маск иронично ответил на заявление главы Роскосмоса

31 мая, 2020, 17:05

Илон Макс ответил на давнее заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предлагал США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута

Об этом Маск заявил во время пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon, сообщает Укринформ .

"Батут работает", - сказал Маск, после чего он и директор NASA Джеймс Брайденстайн переглянулись и засмеялись. "Это внутренняя шутка", - пояснил Маск.

Отвечая на вопрос, получила ли NASA какие-то сообщения от российских коллег, Брайденстайн отметил, что Рогозин отправил им поздравления.

В 2014 году, когда Рогозин еще занимал пост вице-премьера России, он прокомментировал американские санкции против космической отрасли РФ на фоне аннексии Крыма, предложив США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов, астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

По последним расценкам одно место стоило американцам примерно в $ 90 млн. Из-за потери монополии Роскосмос ежегодно будет недополучать около 400 млн долларов.

Напомним, в субботу, 30 мая 2020 года, на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки состоялся первый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дугласом Герлином на борту.

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