В Украине коронавирусом заразились более 22,8 тыс. человек, за сутки - 429 новых случаев
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 28 мая были зафиксированы 429 новых случаев. Накануне, 27 мая, было зафиксировано 477 новых заражений.
По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
г. Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 006 сообщений о подозрении на COVID-19.
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