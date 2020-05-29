В Украине коронавирусом заразились более 22,8 тыс. человек, за сутки - 429 новых случаев

29 мая, 2020, 09:35

По состоянию на 9:00 пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 679 - смертельных, 8934 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 28 мая были зафиксированы 429 новых случаев. Накануне, 27 мая, было зафиксировано 477 новых заражений.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 957 случаев;

Волынская область - 863 случая;

Днепропетровская область - 930 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 694 случая;

Закарпатская область - 1147 случаев;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 1360 случаев;

Кировоградская область - 503 случая;

г. Киев - 2849 случаев;

Киевская область - 1535 случаев;

Львовская область - 1563 случая;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 284 случая;

Одесская область - 878 случаев;

Полтавская область - 268 случаев;

Ривненская область - 1628 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 1145 случаев;

Харьковская область - 1011 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 407 случаев;

Черновицкая область - 3259 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 006 сообщений о подозрении на COVID-19.

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