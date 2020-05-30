В мире количество случаев COVID-19 превысило 6 млн

30 мая, 2020, 07:49

По состоянию на 7:00 30 мая в мире диагностировали более 6 млн случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Worldometers .

Сейчас в мире в 213 странах диагностировано 6 033 814 случаев заболевания коронавирусом, 2 661 145 пациентов уже выздоровели, 366 890 умерли. Менее 10 дней назад в мире было 5 млн больных.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1793530 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 468 338 больных, третья Россия, где 387 623 пациента с коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , из них 679 - смертельные, 8934 пациенты выздоровели.

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