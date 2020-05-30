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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией

В Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего случаев заболевания коронавирусом в сутки зафиксировано на Львовщине, Ровенщине и в Киеве

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По словам Степанова, за последние сутки наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано на Львовщине, Ровенщине и в городе Киев.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 56, в Ровенской области - 52 и городе Киев - 55", - сказал Степанов.

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