В Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией

30 мая, 2020, 10:21

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего случаев заболевания коронавирусом в сутки зафиксировано на Львовщине, Ровенщине и в Киеве

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По словам Степанова, за последние сутки наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано на Львовщине, Ровенщине и в городе Киев.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 56, в Ровенской области - 52 и городе Киев - 55", - сказал Степанов.

По состоянию на 9:00 субботы, 30 мая, в Украине зафиксировано 23 204 случая заражения COVID-19 , из них 696 - летальные, 9311 пациентов выздоровели

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