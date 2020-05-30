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Espreso.tvМирВ Лос-Анджелесе каждый желающий может бесплатно пройти тест на коронавирус

В Лос-Анджелесе каждый желающий может бесплатно пройти тест на коронавирус

В штате Калифорния (США), в Лос-Анджелесе, каждый житель может пройти тест на COVID-19, независимо от того есть у него симптомы или нет.

В городе открыли несколько десятков проездных пунктов тестирования, где можно пройти тест бесплатно, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Сейчас таких пунктов в Лос-Анджелесе насчитывается более 40, в среднем здесь делают 21 тыс. тестов в день

Для того чтобы провериться сначала нужно отправить электронную заявку - в ней можно выбрать дату, время и место. Процесс регистрации занимает примерно две минуты.

При этом чтобы пройти тест можно даже не выходить из собственного авто.

Человеку показывают видеоинструкцию, дальше волонтеры просят открыть и к машине подходит работник с тестом. Еще один доброволец собирает анализы.

Сначала надо покашлять 5 раз. Потом провести ватной палочкой в ротовой полости и опустить ее в пробирку.

Волонтер говорит положить пробирку в пакет. Следующий этап - сдать пакет.

Здесь все также происходит с соблюдением всех мер безопасности - тест забирают специальными палочками-щипцами, без всякого контакта, кладут в специальную емкость и желают хорошего дня.

Результаты следует ожидать от нескольких дней до одной недели. Они приходят в электронном виде.

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