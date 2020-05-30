В Лос-Анджелесе каждый желающий может бесплатно пройти тест на коронавирус
В городе открыли несколько десятков проездных пунктов тестирования, где можно пройти тест бесплатно, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .
Сейчас таких пунктов в Лос-Анджелесе насчитывается более 40, в среднем здесь делают 21 тыс. тестов в день
Для того чтобы провериться сначала нужно отправить электронную заявку - в ней можно выбрать дату, время и место. Процесс регистрации занимает примерно две минуты.
При этом чтобы пройти тест можно даже не выходить из собственного авто.
Человеку показывают видеоинструкцию, дальше волонтеры просят открыть и к машине подходит работник с тестом. Еще один доброволец собирает анализы.
Сначала надо покашлять 5 раз. Потом провести ватной палочкой в ротовой полости и опустить ее в пробирку.
Волонтер говорит положить пробирку в пакет. Следующий этап - сдать пакет.
Здесь все также происходит с соблюдением всех мер безопасности - тест забирают специальными палочками-щипцами, без всякого контакта, кладут в специальную емкость и желают хорошего дня.
Результаты следует ожидать от нескольких дней до одной недели. Они приходят в электронном виде.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-