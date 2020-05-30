В дорожной аварии вблизи Вроцлава погиб 41-летний украинец
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"30 мая 2020 года управления полиции Вроцлава сообщил о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая 2020 года на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Силезии) с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины города Вроцлав", - сказал он.
По словам Погорельцева, по факту ДТП управление уездной полиции города Срода Силезии проводит уголовное производство по делу.
"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул дипломат.
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