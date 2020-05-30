Украина готова ко второй волне коронавируса, - Шмыгаль
В этом Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает УНИАН .
"Медицинская система готова к довольно значительным объемам заболевших, хотя очень не хочется такого сценария. Мы надеемся и не хотим второй или третьей волны, поэтому будем готовить медицинскую систему, будем принимать меры адаптивного карантина, будем беречь жизнь и здоровье людей", - сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас правительство планирует придерживаться системы локальных карантинов.
"Введение локальных карантинов в тех местах, где возникают вспышки, чтобы локализовать и не дать распространения на всю страну. Будут блокироваться отдельные регионы, села, возможно, города, возможно, районы, целые области, несколько областей. Будем смотреть на параметры, на вспышки , количество зараженных ", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 29 мая, в Украине зафиксировано 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , из них 679 - смертельные, 8934 пациенты выздоровели.
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