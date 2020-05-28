До двух человек в купе и каждый час уборка: в Укрзализныце рассказали о новых условиях перевозок

28 мая, 2020, 15:15

В купе поездов, которые будут курсировать в регионы, смогут ехать не более двух пассажиров, а также проводники должны убирать каждый час во время рейса

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек", - сообщил Юрик.

Он также отметил, что поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. п. В каждом вагоне будет установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", - подчеркнул Юрик.

Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

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