После карантина возобновился чемпионат Украины по футболу
30 мая, 2020, 14:02
Сегодня, 30 мая, после карантина матчем между "Колос" и "Десной" возобновился чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Игра между "Колос" с Коваливки и черниговской «Десной» началась в 14:00 в Киеве.
В чемпионате Украины перед паузой было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.
Сегодня также состоятся матчи "Днепр-1" - "Олимпик" и "Александрия" - "Заря".
31 мая сыграют "Ворскла" - "Львов" и "Динамо" - "Шахтер".
Матч "Карпаты" - "Мариуполь" было отменено из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.
- Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" отменен.
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