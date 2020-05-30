После карантина возобновился чемпионат Украины по футболу

30 мая, 2020, 14:02

Сегодня, 30 мая, после карантина матчем между "Колос" и "Десной" возобновился чемпионат Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Игра между "Колос" с Коваливки и черниговской «Десной» началась в 14:00 в Киеве.

В чемпионате Украины перед паузой было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.

Сегодня также состоятся матчи "Днепр-1" - "Олимпик" и "Александрия" - "Заря".

31 мая сыграют "Ворскла" - "Львов" и "Динамо" - "Шахтер".

Матч "Карпаты" - "Мариуполь" было отменено из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

Напомним, 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус , матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" отменен.

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