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Espreso.tvКриминалПолиция идентифицировала 60-х участников стрельбы в Борисполе, 21 задержан, - МВД

Полиция идентифицировала 60-х участников стрельбы в Борисполе, 21 задержан, - МВД


фото: Укрінформ
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что определено более 60 участников стрельбы в Борисполе, 21 - задержан

Об этом Геращенко сообщил в facebook.

По его словам, правоохранители определили более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, в частности заказчиков.

"Полиция сегодня определила более 60 участников перестрелки, в частности заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко.

Он добавил, что сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного участника стрельбы.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных" титушок "меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - отметил Геращенко.

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