Полиция идентифицировала 60-х участников стрельбы в Борисполе, 21 задержан, - МВД
Об этом Геращенко сообщил в facebook.
По его словам, правоохранители определили более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, в частности заказчиков.
"Полиция сегодня определила более 60 участников перестрелки, в частности заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал Геращенко.
Он добавил, что сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного участника стрельбы.
"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных" титушок "меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - отметил Геращенко.
- Напомним, 30 мая Антон Геращенко заявил, что имена организаторов стрельбы в Броварах уже известны.
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