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Espreso.tvОбщество2 июня состоится пленарное заседание Верховной Рады

2 июня состоится пленарное заседание Верховной Рады

Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня 2020 года

Об этом в субботу, 30 мая, сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV.

"Рада вернется к пленарной работы во вторник, 2 июня. Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет - все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиковым - отрицательные", - написала Кравчук на своей странице.

По ее словам, нардепы начнут рабочую неделю с рассмотрения Программы правительства. Кравчук подчеркнула, что абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали текст, представленный в апреле Кабинетом министров, и представили свои рекомендации его изменения.

"Вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку. По закону Правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить подробный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", - добавила она.

Кроме того, на повестке дня в неделю голосования во втором чтении значится законопроект о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

"Также в планах голосования во втором чтении законопроект из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по введению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. населения (сейчас - 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижения в советы разного уровня и многое другое - в первом чтении", - отметила Кравчук.

  • Напомним, о том, что нардеп Божик заболел коронавирусом стало известно в четверг, 28 мая.

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