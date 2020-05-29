Зеленский работает против строительства украинского государства, - Княжицкий

29 мая, 2020, 10:26

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал политику команды Владимира Зеленского антиукраинской и такой, что строится вокруг колониальной русской культуры

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Власть Зеленского в истории останется, как антиукраинская. Главное, что они не осознают - Украина это государство украинской политической нации и эта нация будет бороться за это государство. В чем ошибка? В смысле термина "политическая". Для украинцев термин "политическая нация" означает объединение людей украинского, но не только этнического происхождения вокруг общего языка, культуры, религиозной традиции с уважением к свободам национальных меньшинств. Для власти Зеленского это продолжение объединения вокруг колониальной русской культуры без какой-либо попытки украинского возрождения после веков колонизации ", - написал Княжицкий.

Нардеп отметил, что политика действующей власти направлена на удовлетворение интересов пророссийского "начальства", которое рассматривает страну как территорию с возможностями для собственного обогащения.

"Для Зеленского нация объединена лишь территорией. Но для кого эта территория? Украинский проект предусматривает, что для украинцев, которые здесь могут защитить национальные потребности. Проект Зеленского ответа не дает. Потому что не скажешь же, что для олигархов, или для власти. Мол, это наша территория, так как "Техас должны грабить техасцы". Но идеи власти Зеленского именно такові. Для этой власти "политическая нация" объединена вокруг пророссийского "начальства", которое может строить экономику и культуру вокруг привычной российской метрополии и части украиноязычных почему-то людей и русскоязычных, которым разрешено жить на этой территории для обслуживания этого "начальства". Поэтому Зеленский очевидно работает против строительства украинского государства", - написал Княжицкий.

При этом нардеп отметил, что неукраинский государственный проект не может быть демократическим.

"Но неукраинский проект на этой территории не может быть демократическим. Главный вопрос: мы защищаем людей или территории; страну для людей или для "начальства"? Где разница? Страна для людей разработала бы механизм распределения земель между активными гражданами, создала бы механизм поддержки этих граждан для использования земли как ресурса возрождения среднего класса. Олигархическая страна для "начальства" видит рынок земли без людей и видит главным достижением продажу земли большим латифундистам для обогащения. С такими подходами понятие "нация" деформируется от сообщества активных граждан, объединенных общей культурой, до пассивных заробитчан, объединение которых является опасным. Такой себе Вавилон", - написал Княжицкий.

Нардеп добавил, что проявлением такой политики, в частности, является заявление главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова о необходимости пересмотреть закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"В этом причина заявления Разумкова о необходимости пересмотреть Закон об украинском языке, в этом причина давления на Ивана Козленко, давления на Порошенко и ненависти к нему, желание принять закон о возможности управлять государством с российским паспортом. И каждый, кто работает на власть с такими взглядами, очевидно помогает реализации этих взглядов. Потому что власть Зеленского является враждебной для украинцев и государства, которое должно быть построено для их защиты", - подытожил Княжицкий.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке надо менять.

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