"Я всю избирательную кампанию проговорил по-русски": Разумков заявил, что закон о языке надо менять

27 мая, 2020, 13:04

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон о языке надо менять

Об этом он сказал в интервью Главкому.

Он рассказал о позиции фракции "Слуга народа" по закону о языке.

"Фракция в этом случае весьма разнообразна. От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию ... Большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции в этом вопросе", - считает Разумков.

Во время предвыборной кампании он использовал русский язык.

"Я всю избирательную кампанию проговорил по-русски. И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал. Сейчас я являюсь чиновником, главой Верховной Рады, и на работе общаюсь исключительно на украинском языке. На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек на русском, я 100% перехожу на русский ", - отметил Разумков.

Он добавил, что считает необходимым внести изменения в закон о языке.

"Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова по языку, а понимать - объединит это украинское общество или нет ", - резюмировал Разумков.