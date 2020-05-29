В японском городе объявили о второй волне коронавируса

29 мая, 2020, 12:17

В городе Китакюсю на юго-западе Японии объявили о второй волне коронавирусных инфекций после роста количества новых случаев

Об этом заявил мэр Кенджи Китахаси, сообщает Kyodo.

"Мы находимся в середине второй волны", - сказал мэр города.

В городе не было подтвержденных случаев заболевания с 30 апреля по 22 мая, однако за последние шесть дней наблюдался всплеск - 43 случая, 21 из которых зарегистрирован за одни сутки.

Это происходит только через несколько дней после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

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Секретарь кабинета министров Йосихиде Суга заявил, что центральное правительство не рассматривает вопрос о повторном объявлении чрезвычайного положения в провинции Фукуока, где в четверг было зарегистрировано всего 199 случаев.