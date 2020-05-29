В японском городе объявили о второй волне коронавируса
Об этом заявил мэр Кенджи Китахаси, сообщает Kyodo.
"Мы находимся в середине второй волны", - сказал мэр города.
В городе не было подтвержденных случаев заболевания с 30 апреля по 22 мая, однако за последние шесть дней наблюдался всплеск - 43 случая, 21 из которых зарегистрирован за одни сутки.
Это происходит только через несколько дней после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.
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Секретарь кабинета министров Йосихиде Суга заявил, что центральное правительство не рассматривает вопрос о повторном объявлении чрезвычайного положения в провинции Фукуока, где в четверг было зарегистрировано всего 199 случаев.
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