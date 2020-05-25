Япония планирует отменить чрезвычайное положение
Об этом сообщает NHK.
"Правительство Японии планирует отменить режим чрезвычайной ситуации, который еще действует в пяти префектурах, после проведения в понедельник (25 мая - ред.) консультаций с советом экспертов коронавируса", - говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации действует в Японии более месяца.
Регионы, где сохраняются ограничения - это Токио с 3 префектурами, окружающих столицу, а также префектура Хоккайдо на севере страны.
В Токио за последние семь дней количество новых случаев заражения остается на уровне менее 0,5 на 100 тыс. населения. Это один из критериев для снятия режима чрезвычайной ситуации. Ситуация в соседних префектурах Сайтама и Тиба также соответствует этому условию.
После того, как власти заслушают мнение совета экспертов, о решении будет сообщено соответствующим комитетам в обеих палатах парламента.
Правительство планирует опубликовать базовые рекомендации для восстановления общественной и экономической деятельности, включая проведение крупномасштабных мероприятий, а также поездки и туризм по всей стране.
В целом положительный результат теста на коронавирус обнаружен в Японии более чем в 16 тыс. человек. Умерли более 800 человек.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-