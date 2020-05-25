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Espreso.tvОбществоЯпония планирует отменить чрезвычайное положение

Япония планирует отменить чрезвычайное положение


фото: reuters
Японское правительство планирует после совещания с экспертами-эпидемиологами отменить режим чрезвычайной ситуации во всех регионах страны

Об этом сообщает NHK.

"Правительство Японии планирует отменить режим чрезвычайной ситуации, который еще действует в пяти префектурах, после проведения в понедельник (25 мая - ред.) консультаций с советом экспертов коронавируса", - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Японии более месяца.

Регионы, где сохраняются ограничения - это Токио с 3 префектурами, окружающих столицу, а также префектура Хоккайдо на севере страны.

В Токио за последние семь дней количество новых случаев заражения остается на уровне менее 0,5 на 100 тыс. населения. Это один из критериев для снятия режима чрезвычайной ситуации. Ситуация в соседних префектурах Сайтама и Тиба также соответствует этому условию.

После того, как власти заслушают мнение совета экспертов, о решении будет сообщено соответствующим комитетам в обеих палатах парламента.

Правительство планирует опубликовать базовые рекомендации для восстановления общественной и экономической деятельности, включая проведение крупномасштабных мероприятий, а также поездки и туризм по всей стране.

В целом положительный результат теста на коронавирус обнаружен в Японии более чем в 16 тыс. человек. Умерли более 800 человек.

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