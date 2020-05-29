В Одесской области ГБР задержало на взятке руководителя управления ГСЧС

29 мая, 2020, 18:17

29 мая следователи ГБР задержали чиновника ГСЧС после получения второго транша взятки в размере 35 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник ГСЧС требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. грн от предприятия за согласование и получение разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 13 мая в Одессе задержали руководителя таможни

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