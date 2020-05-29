В Одесской области ГБР задержало на взятке руководителя управления ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Досудебным расследованием установлено, что чиновник ГСЧС требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. грн от предприятия за согласование и получение разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, 13 мая в Одессе задержали руководителя таможни
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