 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗадержание в Одессе: ГБР проверяет причастность руководителей Одесской таможни к взяткам

Задержание в Одессе: ГБР проверяет причастность руководителей Одесской таможни к взяткам


фото: ДБР
Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме $ 1300.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать