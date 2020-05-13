Задержание в Одессе: ГБР проверяет причастность руководителей Одесской таможни к взяткам

13 мая, 2020, 22:30

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме $ 1300.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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