Задержание в Одессе: ГБР проверяет причастность руководителей Одесской таможни к взяткам
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.
Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме $ 1300.
Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- 13 мая журналисты сообщили, что сотрудники СБУ якобы задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-