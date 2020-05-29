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Espreso.tvСпортУкраинская рекордсменка шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

Украинская рекордсменка шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа


фото: Getty Images
Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих удивила фанатов новым ярким образом

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

"Привет! Понравился ли вам мой вчерашний образ", - спросила фанатов украинка.

18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello. Did you like my yesterday image?

Сообщение, распространенный Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

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