Украинская рекордсменка шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

29 мая, 2020, 18:36

Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих удивила фанатов новым ярким образом

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

"Привет! Понравился ли вам мой вчерашний образ", - спросила фанатов украинка.

18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.