Украинская рекордсменка шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа
29 мая, 2020, 18:36
Украинская рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих удивила фанатов новым ярким образом
Фото спортсменка опубликовала в Instagram.
"Привет! Понравился ли вам мой вчерашний образ", - спросила фанатов украинка.
18-летняя Ярослава Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту среди юниоров и вице-чемпионкой взрослого чемпионата мира-2019.
В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.
- Напомним, 1 февраля Магучих прыгнула на 2.02 м и установила новый юниорский мировой рекорд .
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