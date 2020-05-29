Убийство военнослужащего в Виннице: полиция задержала подозреваемого

29 мая, 2020, 16:32

В Винница полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения военнослужащему, ему грозит до 10 лет заключения

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции Винницкой Юрий Педос, передает пресс-служба Нацполиции.

В Виннице полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения 28-летнему нацгвардейцу в ночь на 24 мая.

"Лицо, подозреваемое в совершении этого преступления, оперативники задержали 28 мая в областном центре. Благодаря принятым оперативным и розыскным мероприятиям, собранным вещественным доказательствам полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Винницы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства", - отметил Педос.

Как выяснилось, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Виннице зарезали нацгвардейца.

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