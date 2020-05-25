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Espreso.tvОбществоВ Виннице зарезали нацгвардейца

В Виннице зарезали нацгвардейца


фото: novynarnia
Военнослужащий умер от ножевого ранения в область брюшной полости ночью 25 мая

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта и Брацлавской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости и начали оказывать надлежащую помощь, однако спасти его не удалось.

Погибшим оказался 28-летний житель г. Винница Андрей Карась.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Правоохранители устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Статья предусматривает 10 лет лишения свободы.

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