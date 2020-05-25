В Виннице зарезали нацгвардейца
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта и Брацлавской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости и начали оказывать надлежащую помощь, однако спасти его не удалось.
Погибшим оказался 28-летний житель г. Винница Андрей Карась.
Полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Правоохранители устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Статья предусматривает 10 лет лишения свободы.
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