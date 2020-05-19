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Espreso.tvСпортВ УЕФА подготовили революционный способ завершения Лиги чемпионов

В УЕФА подготовили революционный способ завершения Лиги чемпионов


фото: Getty Images
17 июня УЕФА проголосует за проведение 1/4 финала Лиги чемпионов в формате одного матча

Об этом сообщает AS .

Революционный формат завершения ЛЧ предложила рабочая группа УЕФА. После четвертьфинальной стадии должен состояться финал четырех. Все поединки этого раунда состоятся в Стамбуле, который и должен быть хозяином финала в 2020 году. Лига чемпионов восстановит матчи 8 августа, Лига Европы - двумя днями ранее. О ее формате информации пока нет.

Если УЕФА утвердит такой формат, то будет вынужден перенести и поединки национальных сборных в Лиге наций, которые сейчас запланированы на сентябрь.

 

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