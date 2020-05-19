В УЕФА подготовили революционный способ завершения Лиги чемпионов
19 мая, 2020, 20:11
17 июня УЕФА проголосует за проведение 1/4 финала Лиги чемпионов в формате одного матча
Об этом сообщает AS .
Революционный формат завершения ЛЧ предложила рабочая группа УЕФА. После четвертьфинальной стадии должен состояться финал четырех. Все поединки этого раунда состоятся в Стамбуле, который и должен быть хозяином финала в 2020 году. Лига чемпионов восстановит матчи 8 августа, Лига Европы - двумя днями ранее. О ее формате информации пока нет.
Если УЕФА утвердит такой формат, то будет вынужден перенести и поединки национальных сборных в Лиге наций, которые сейчас запланированы на сентябрь.
- 7 мая стала известно, что УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 8 августа , когда должен состояться ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом".
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