В УЕФА подготовили революционный способ завершения Лиги чемпионов

19 мая, 2020, 20:11

17 июня УЕФА проголосует за проведение 1/4 финала Лиги чемпионов в формате одного матча

Об этом сообщает AS .

Революционный формат завершения ЛЧ предложила рабочая группа УЕФА. После четвертьфинальной стадии должен состояться финал четырех. Все поединки этого раунда состоятся в Стамбуле, который и должен быть хозяином финала в 2020 году. Лига чемпионов восстановит матчи 8 августа, Лига Европы - двумя днями ранее. О ее формате информации пока нет.

Если УЕФА утвердит такой формат, то будет вынужден перенести и поединки национальных сборных в Лиге наций, которые сейчас запланированы на сентябрь.