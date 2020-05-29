Стало известно, где состоится финал Кубка Украины в 2021 году
29 мая, 2020, 16:16
Исполнительный комитет УАФ утвердил Тернополь, как город-хозяин финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Заседание исполкома проходило в дистанционном режиме. Приоритетным вопросом было место проведения финального матча Кубка Украины-2020/2021.
Финал Кубка Украины в 2021 году состоится в Тернополе, на городском стадионе.
- 27 мая Украинская ассоциация футбола перенесла финал Кубка Украины-2020 из Тернополя во Львов.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-