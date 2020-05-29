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Espreso.tvСпортСтало известно, где состоится финал Кубка Украины в 2021 году

Стало известно, где состоится финал Кубка Украины в 2021 году


фото: uaf.ua
Исполнительный комитет УАФ утвердил Тернополь, как город-хозяин финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Заседание исполкома проходило в дистанционном режиме. Приоритетным вопросом было место проведения финального матча Кубка Украины-2020/2021.

Финал Кубка Украины в 2021 году состоится в Тернополе, на городском стадионе.

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