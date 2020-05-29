США разрывают отношения с ВОЗ, - Трамп

29 мая, 2020, 22:37

США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает ВВС .

Свое решение Трамп объяснил тем, что организация отказалась проводить реформы, которые предлагали США.

"Мир сейчас страдает в результате преступления китайского правительства. Пекин спровоцировал глобальную пандемию, которая стоила более 100 000 жизней американцев. Китай осуществляет давление на ВОЗ, чтобы ввести в заблуждение мир", - сказал Трамп.

Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Напомним, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что в случае дальнейшего ухудшения отношений с Китаем их можно было бы полностью разорвать .