США разрывают отношения с ВОЗ, - Трамп
29 мая, 2020, 22:37
США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает ВВС .
Свое решение Трамп объяснил тем, что организация отказалась проводить реформы, которые предлагали США.
"Мир сейчас страдает в результате преступления китайского правительства. Пекин спровоцировал глобальную пандемию, которая стоила более 100 000 жизней американцев. Китай осуществляет давление на ВОЗ, чтобы ввести в заблуждение мир", - сказал Трамп.
Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.
- Напомним, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что в случае дальнейшего ухудшения отношений с Китаем их можно было бы полностью разорвать .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков