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Espreso.tvМирСША разрывают отношения с ВОЗ, - Трамп

США разрывают отношения с ВОЗ, - Трамп

США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает ВВС .

Свое решение Трамп объяснил тем, что организация отказалась проводить реформы, которые предлагали США.

"Мир сейчас страдает в результате преступления китайского правительства. Пекин спровоцировал глобальную пандемию, которая стоила более 100 000 жизней американцев. Китай осуществляет давление на ВОЗ, чтобы ввести в заблуждение мир", - сказал Трамп.

Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

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