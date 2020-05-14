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Espreso.tvОбществоТрамп не исключил полного разрыва отношений с Китаем

Трамп не исключил полного разрыва отношений с Китаем


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае дальнейшего ухудшения отношений с Китаем их можно было бы полностью разорвать

Об этом Трамп заявил в интервью Fox Business.

"Есть много вариантов, можно многое сделать. Например, полностью прекратить отношения", - заявил Трамп.

По мнению Трампа, благодаря этому можно было бы сэкономить более $500 млрд для нужд экономики США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне резкой критики Вашингтоном действий Пекина во время пандемии коронавируса.

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Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть введение санкций против Китая за отказ сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Власти США обвиняют Пекин как минимум, в запоздалой реакции на коронавирус, что привело к глобальной пандемии, а также в сокрытии информации о реальном состоянии дел в КНР.

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