Трамп не исключил полного разрыва отношений с Китаем
Об этом Трамп заявил в интервью Fox Business.
"Есть много вариантов, можно многое сделать. Например, полностью прекратить отношения", - заявил Трамп.
По мнению Трампа, благодаря этому можно было бы сэкономить более $500 млрд для нужд экономики США.
Заявление Трампа прозвучало на фоне резкой критики Вашингтоном действий Пекина во время пандемии коронавируса.
Читайте также: ФБР обвинило Китай в попытках кражи результатов исследований коронавируса
Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть введение санкций против Китая за отказ сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.
Власти США обвиняют Пекин как минимум, в запоздалой реакции на коронавирус, что привело к глобальной пандемии, а также в сокрытии информации о реальном состоянии дел в КНР.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями