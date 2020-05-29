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Espreso.tvОбществоПравительство планирует снять запрет на въезд иностранцев, - Кулеба

Правительство планирует снять запрет на въезд иностранцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев, введенный из-за карантина, это позволит восстановить свободное движение на государственной границе

Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште, передает Еспресо.TV.

Кулеба отметил, что правительство Украины уже постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

"Мы возобновляем работу пограничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок. Это позволит нам восстановить свободное движение" , - отметил Кулеба.

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