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Espreso.tvОбществоУкраина с 29 мая откроет еще 66 пунктов пропуска на границе

Украина с 29 мая откроет еще 66 пунктов пропуска на границе


фото: reuters
Украина откроет еще 66 пунктов пропуска на государственной границе в ночь с 28 на 29 мая

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Это решение вступит в силу этой ночью, с 00:00 29 числа, фактически открываются дополнительно 66 пунктов пропуска ночью. 56 пунктов пропуска остаются закрытыми. Они определены в приложении данного распоряжения", - отметил Демченко.

Он уточнил, с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. КПП на границе с Россией и Беларусью это решение не касается.

По его словам, сегодня были обнародованы изменения в распоряжение № 288.

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