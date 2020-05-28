Украина с 29 мая откроет еще 66 пунктов пропуска на границе
28 мая, 2020, 17:36
Украина откроет еще 66 пунктов пропуска на государственной границе в ночь с 28 на 29 мая
Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Это решение вступит в силу этой ночью, с 00:00 29 числа, фактически открываются дополнительно 66 пунктов пропуска ночью. 56 пунктов пропуска остаются закрытыми. Они определены в приложении данного распоряжения", - отметил Демченко.
Он уточнил, с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. КПП на границе с Россией и Беларусью это решение не касается.
По его словам, сегодня были обнародованы изменения в распоряжение № 288.
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