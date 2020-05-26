В апреле падение экономики Украины ускорилось с 4,5% до 12%, - ICU

26 мая, 2020, 13:38

Падение ВВП Украины в апреле углубилось до 12% в апреле. Еще в марте падение составляло 4,5%, свидетельствуют данные инвесткомпании ICU

Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

"Пассажирские перевозки фактически остановились, углубилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям", - пишет Николайчук.

В частности, падение промышленного производства в апреле углубилось до 16.2% г / г (с 7.7% г / г в марте), а сезонно скорректированный объем производства снизился на 6.0% м / м.

Результатам апреля определялись резким падением добычи угля и железной руды (на 35% г / г и 16% г / г соответственно), производства металлургии (на 30% г / г) и товаров инвестиционного назначения и длительного использования.

Например, производство текстиля, машин и мебели сократилось на 30-40% г / г. Между тем фармацевтическая и химическая отрасли продолжали демонстрировать высокие результаты, увеличив объемы производства на 17.1% г / г и 6.5% г / г соответственно.

В апреле розничная торговля снизилась на 23% г / г (по сравнению с 6.1% г / г в марте). Оптовый товарооборот продолжал снижаться - на 4.0% г / г в январе-апреле (2.8% г / г в 1кв20).

Показатели оптовой торговли и грузоперевозок не изменились настолько резко по сравнению с показателями 1кв20, оставаясь относительно устойчивыми к воздействию карантина.

Еще лучшую устойчивость выявило сельское хозяйство, где сокращение производства продукции животноводства в январе-апреле сократилось до 1.4% г / г (с 1.8% г / г в 1кв20). Такой результат определялся восстановлением производства птицы и яиц из-за отмены экспортных ограничений для отечественных производителей.

"Деловая активность восстанавливается, о чем, собственно, свидетельствуют такие высокочастотные показатели, как производство электроэнергии, масштабы перемещений украинский пешком и автомобилями, количество вакансий и пр. Но "размораживания экономики " все еще сильно сдерживается ограничениями на общественный транспорт и другими мерами социальной дистанцирование", - говорится в сообщении.

В ICU ожидают падения ВВП во втором квартале года примерно на 10% г / г.