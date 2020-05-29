Нигерийский футболист отказывается от 75 млн евро ради МЮ

29 мая, 2020, 17:15

Нигерийский нападающий Одион Игало хочет остаться в Англии и отказывается от контракта на 75 млн евро, который ему предлагают в Китае

Об этом сообщает Daily Star.

Руководство китайского "Шанхай Шэньхуа" предложило новый контракт нападающему Одиону Игало, выступающий на правах аренды за МЮ. Китайцы готовы подписать с нигерийцем новый трехлетний контракт на сумму 75 млн евро.

По информации источника, Игало готов отказаться от этого предложения, потому что хочет остаться в Англии и продолжить выступления за "Манчестер Юнайтед".

30-летний нигериец выступает за английский клуб с зимы 2020 года на правах аренды. С тех пор Одион Игало провел 8 матчей и забил 4 мяча.