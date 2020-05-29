Нигерийский футболист отказывается от 75 млн евро ради МЮ
29 мая, 2020, 17:15
Нигерийский нападающий Одион Игало хочет остаться в Англии и отказывается от контракта на 75 млн евро, который ему предлагают в Китае
Об этом сообщает Daily Star.
Руководство китайского "Шанхай Шэньхуа" предложило новый контракт нападающему Одиону Игало, выступающий на правах аренды за МЮ. Китайцы готовы подписать с нигерийцем новый трехлетний контракт на сумму 75 млн евро.
По информации источника, Игало готов отказаться от этого предложения, потому что хочет остаться в Англии и продолжить выступления за "Манчестер Юнайтед".
30-летний нигериец выступает за английский клуб с зимы 2020 года на правах аренды. С тех пор Одион Игало провел 8 матчей и забил 4 мяча.
- 28 мая стало известно, что полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в мадридском "Реале" .
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