Новые вспышки COVID будут развиваться очень быстро. - ВОЗ

29 мая, 2020, 14:48

По мере снятия карантинных мероприятий новые вспышки коронавируса могут возникать и развиваться очень быстро

Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает НВ со ссылкой на ВВС.

"Коронавирус не закончился, и из-за роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.

Набарро подчеркнул, что людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться при заражении.