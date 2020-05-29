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Espreso.tvОбществоНовые вспышки COVID будут развиваться очень быстро. - ВОЗ

Новые вспышки COVID будут развиваться очень быстро. - ВОЗ


фото: reuters
По мере снятия карантинных мероприятий новые вспышки коронавируса могут возникать и развиваться очень быстро

Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает НВ со ссылкой на ВВС.

"Коронавирус не закончился, и из-за роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.

Набарро подчеркнул, что людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться при заражении.

  • В городе Китакюсю на юго-западе Японии объявили о второй волне коронавирусных инфекций после роста количества новых случаев.
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