Начато голосование граждан за состав Совета общественного контроля НАБУ: проголосовать можно до 21:00
29 мая, 2020, 09:33
29 мая в 9:00 началось открытое голосование за кандидатов в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
К участию в голосовании допускаются граждане, проживающие на территории Украины. Один человек может проголосовать 1 раз и не более чем за 15 кандидатов.
Для того, чтобы сделать выбор, нужно:
- перейти на страницу голосования по ссылке https://nabu.gov. ua / voting / ;
- нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования;
- указать электронный адрес - на него будет выслан код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
- указать номер мобильного телефона, на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
- последний шаг - выбрать кандидатов (не более 15), поставив отметки напротив их фамилий.
Защиту процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО «Электронная демократия».
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