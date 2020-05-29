Лидер сборной Украины объявила о завершении карьеры
29 мая, 2020, 15:44
31-летняя разыгрывающая белорусского "Гомеля" и сборной Украины по гандболу Анна Редька объявила о завершении карьеры
Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.
За "Гомель" украинка провела восемь сезонов, в которых четыре раза выигрывала золотые медали чемпионата Беларуси и четыре раза становилась обладательницей Кубка страны, также 31-летняя Редька дважды побеждала с "Гомелем" в Балтийской лиге.
Опытная спортсменка в течение многих лет защищала цвета женской сборной Украины по гандболу и была лидером команды.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт .
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