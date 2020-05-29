Лидер сборной Украины объявила о завершении карьеры

29 мая, 2020, 15:44

31-летняя разыгрывающая белорусского "Гомеля" и сборной Украины по гандболу Анна Редька объявила о завершении карьеры

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

За "Гомель" украинка провела восемь сезонов, в которых четыре раза выигрывала золотые медали чемпионата Беларуси и четыре раза становилась обладательницей Кубка страны, также 31-летняя Редька дважды побеждала с "Гомелем" в Балтийской лиге.

Опытная спортсменка в течение многих лет защищала цвета женской сборной Украины по гандболу и была лидером команды.