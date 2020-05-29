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Espreso.tvСпортФутболисту "Реала" предложили перейти в киевское "Динамо"

Футболисту "Реала" предложили перейти в киевское "Динамо"


фото: 1927.kiev.ua
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль предложил своему звездному товарищу, защитнику мадридского "Реала" Дани Карвахалю перейти в украинский клуб

Диалог между футболистами произошел во время интервью на youtube-канале Sportarena.

28-летний Соль по просьбе журналиста позвонил Карвахалю и предложил ему перейти в украинский клуб, на что звезда сборной Испании заявил, что ему нужно подумать.

В текущем сезоне Фран Соль провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. На счету Дани Карвахаля 32 матча, 1 забитый мяч и 7 результативных передач.

 

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