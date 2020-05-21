Форвард "Динамо" вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал"
21 мая, 2020, 19:49
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал"
Фото футболист опубликовал в Instagram.
Испанский нападающий является воспитанником мадридского "Реала", однако так и не провел ни одного матча за основной состав, играл в резервных и молодежных командах.
28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
- 4 мая нападающий киевского "Динамо" Фран Соль решил остаться и бороться за место в стартовом составе столичного клуба.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-