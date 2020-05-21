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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал"

Форвард "Динамо" вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал"


фото: Getty Images
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал"

Фото футболист опубликовал в Instagram.

Испанский нападающий является воспитанником мадридского "Реала", однако так и не провел ни одного матча за основной состав, играл в резервных и молодежных командах.

28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#throwbackthursday

Сообщение, распространенный Fran Sol Ortiz (@ frank_sol9)

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