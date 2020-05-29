Если будем слушать таких как Стефанчук и Разумков, то будем платить человеческими жизнями, - Бессмертный о заявлениях относительно языкового закона

29 мая, 2020, 21:36

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Для того чтобы снять целый ряд проблем, надо четко определиться по ценностным параметрам. К таким относится и язык. Надо четко понимать, что это украинское государство и целая официальная система, которая касается официального общения в государственных учреждениях, органах местного самоуправления, судебной системе, исполнительной системе, системе услуг - должна реализовываться на украинском языке ", - сказал Бессмертный.

Дипломат отметил, что из-за неопределенных ценностях по выбору украинского государства сейчас происходит события в Крыму и на Донбассе.

"До тех пор, пока этот помешанный ценностно выбор будет заражать, инфицировать украинское общество - мы будем блуждает. Но я еще раз повторюсь, если мы не остановимся в этом блудинни и будем слушать таких, как Стефанчук, Разумков и так далее, то мы будем платить из карманов, но хуже всего - будем платить человеческими жизнями. Собственно то, что сейчас происходит в Крыму и на Донбассе - это следствие этого блуждании с неопределенными ценностями по выбору украинского общества и украинского государства ", - подчеркнул Бессмертный.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке надо изменить . Он также отметил, что во время предвыборной кампании он использовал русский язык и это была принципиальная позиция.

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