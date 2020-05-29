Дещица опроверг информацию СМИ о выдвижении в мэры Львова

29 мая, 2020, 17:51

Информацию о баллотировании в мэры Львова Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал сплетнями

Об этом дипломат Андрей Дещица сообщил в комментарии "Укринформа".

"Сплетен не буду комментировать, тем более таких, которые вышли из анонимных источников. Как и каждый украинец, я очень люблю Львов, болею за его будущее и искренне желаю благополучия и процветания всем родным мне львовянам", - заявил Дещица.

Дипломат подчеркнул, что для него честь - быть на дипломатической службе Украины.

"Как посол Украины в Польше есть еще много планов и интересных идей. Я и в дальнейшем буду продолжать, насколько мне хватит сил и здоровья, работать на благо украинского государства и украинского народа", - отметил Андрей Дещица.

Напомним, 28 мая львовское издание "Дело" распространило информацию, якобы из источников в партии "Слуга народа" о выдвижении Андрея Дещицы на выборах Львова от партии "Слуга народа".

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