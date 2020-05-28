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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" выставит претендентом на мэра Львова Дещицу, - СМИ

"Слуга народа" выставит претендентом на мэра Львова Дещицу, - СМИ


фото: Укрінформ
По данным СМИ, оппонентом Андрея Садового в гонке за кресло мэра Львова в партии "Слуга народа" видят украинского посла в Республике Польша Андрей Дещицу

Об этом сообщает Дело со ссылкой на источники, близкие к штабу партии.

Отмечается, что переговоры с Андреем Дещицей находятся на завершающей стадии.

Источник сообщил, что окончательное согласование состоится во время визита президента Владимира Зеленского на Львовщину.

Напомним, Андрей Дещица был и. о. министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. С должности его сняли после исполнения песни украинских ультрас о Путине и назначили Чрезвычайным и Полномочным послом в Польше. На этой должности находится и сейчас.

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