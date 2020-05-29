Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
29 мая, 2020, 11:23
20 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина
Об этом сообщает gazzetta.it ..
В пятницу, 29 мая, будет опубликован официальный календарь завершения сезона.
Кубок Италии стартует еще раньше. 13 июня в полуфинальных матчах встретятся "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер".
Чемпионат Италии был прерван 11 марта. Возглавляет турнирную таблицу "Ювентус", который имеет 63 очка и опережает ближайшего преследователя - "Лацио" - на 1 пункт.
"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, имеет 48 баллов и идет четвертой.
- 27 мая итальянские клубы поддержали предложение о возобновлении футбольного сезона 13 июня .
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