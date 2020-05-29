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Espreso.tvСпортЧемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня


фото: Getty Images
20 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина

Об этом сообщает gazzetta.it ..

В пятницу, 29 мая, будет опубликован официальный календарь завершения сезона.

Кубок Италии стартует еще раньше. 13 июня в полуфинальных матчах встретятся "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер".

Чемпионат Италии был прерван 11 марта. Возглавляет турнирную таблицу "Ювентус", который имеет 63 очка и опережает ближайшего преследователя - "Лацио" - на 1 пункт.

"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, имеет 48 баллов и идет четвертой.

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