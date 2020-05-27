Итальянские клубы договорились о дате восстановления футбольного сезона
Об этом сообщает официальный сайт серии A.
Клубы сильнейшего итальянского дивизиона поддержали предложение о восстановлении чемпионата страны 13 июня. Отмечается, что в этот день состоятся четыре матча: "Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория", "Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри".
Окончательное решение о возобновлении чемпионата будет принято по итогам встречи министра спорта Винченцо Спадафоры, Федерации футбола Италии и руководства лиги.
Чемпионат Италии было прервано 11 марта. Возглавляет турнирную таблицу "Ювентус", который 63 очка и опережает ближайшего преследователя - "Лацио" - на 1 пункт.
"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, имеет 48 баллов и идет четвертым.
- Напомним, 13 мая стало известно, что 13 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина.
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