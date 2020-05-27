 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИтальянские клубы договорились о дате восстановления футбольного сезона

Итальянские клубы договорились о дате восстановления футбольного сезона


фото: Getty Images
Итальянские клубы поддержали предложение о восстановлении футбольного сезона 13 июня

Об этом сообщает официальный сайт серии A.

Клубы сильнейшего итальянского дивизиона поддержали предложение о восстановлении чемпионата страны 13 июня. Отмечается, что в этот день состоятся четыре матча: "Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория", "Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри".

Окончательное решение о возобновлении чемпионата будет принято по итогам встречи министра спорта Винченцо Спадафоры, Федерации футбола Италии и руководства лиги.

Чемпионат Италии было прервано 11 марта. Возглавляет турнирную таблицу "Ювентус", который 63 очка и опережает ближайшего преследователя - "Лацио" - на 1 пункт.

"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, имеет 48 баллов и идет четвертым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать