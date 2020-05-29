Чемпион мира и Европы может бесплатно попасть в "Ювентус"
29 мая, 2020, 14:44
Туринский "Ювентус" намерен бесплатно подписать испанского вингера лондонского "Челси" Педро
Об этом сообщает Goal.
Контракт 32-летнего испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.
В текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 9,5 млн евро.
В 2010 году Педро стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а в 2012-м победил в финале чемпионата Европы.
- 19 мая хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой попал за решетку по подозрению в изнасиловании .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-