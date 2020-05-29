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Espreso.tvСпортЧемпион мира и Европы может бесплатно попасть в "Ювентус"

Чемпион мира и Европы может бесплатно попасть в "Ювентус"


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" намерен бесплатно подписать испанского вингера лондонского "Челси" Педро

Об этом сообщает Goal.

Контракт 32-летнего испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 9,5 млн евро.

В 2010 году Педро стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а в 2012-м победил в финале чемпионата Европы.

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