Чемпион мира и Европы может бесплатно попасть в "Ювентус"

29 мая, 2020, 14:44

Туринский "Ювентус" намерен бесплатно подписать испанского вингера лондонского "Челси" Педро

Об этом сообщает Goal.

Контракт 32-летнего испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

В текущем сезоне Педро провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 9,5 млн евро.

В 2010 году Педро стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а в 2012-м победил в финале чемпионата Европы.