Игрока "Челси" обвинили в изнасиловании
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая. Английский футболист встречался дома с девушкой, с которой познакомился в Интернете. Модель приехала к 19-летнему хавбеку домой около 20:00 в субботу.
По информации источника, в четыре часа утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. В итоге футболиста, который переболел коронавирусом в марте, арестовали, а девушку отправили в больницу.
В понедельник утром игрока выпустили на свободу под залог, он обвиняется в изнасиловании. Руководство "Челси" пока не комментирует этот инцидент.
В текущем сезоне Каллум Хадсон-одой провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина составляет 31,5 млн евро.
- 13 марта полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой рассказал, что излечился от коронавируса .
- 13 марта стало известно, что у футболиста диагностировали коронавирус .
- 18 мая сообщалось, что хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой попал за решетку из-за нарушения режима самоизоляции .
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