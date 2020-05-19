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Espreso.tvСпортИгрока "Челси" обвинили в изнасиловании

Игрока "Челси" обвинили в изнасиловании


фото: Getty Images
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой попал за решетку по подозрению в изнасиловании

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая. Английский футболист встречался дома с девушкой, с которой познакомился в Интернете. Модель приехала к 19-летнему хавбеку домой около 20:00 в субботу.

По информации источника, в четыре часа утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. В итоге футболиста, который переболел коронавирусом в марте, арестовали, а девушку отправили в больницу.

В понедельник утром игрока выпустили на свободу под залог, он обвиняется в изнасиловании. Руководство "Челси" пока не комментирует этот инцидент.

В текущем сезоне Каллум Хадсон-одой провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина составляет 31,5 млн евро.

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