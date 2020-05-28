Звуки поезда для релакса, сна, работы и учебы: Укрзализныця создала онлайн-рейс по Украине
Соответствующее видео обнародовали на ютуб-канале Укрзализныци.
В описании к видео отмечается, что таким образом пытались утешить тех, кто скучает по путешествиями, а также тех, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе. Это наш магически гипнотический чух-чух - язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной.
"Для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR поезд. Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном", - говорится в сообщении.
ASMR - автономная сенсорная меридиональная реакция. Благодаря этой технологии у человека появляется приятное ощущение. Оно возникает в результате звуковых и визуальных стимулов. К слову, часто для этого используют звуки природы.
- Напомним, 27 мая "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, однако продажа билетов разрешена только для тех, кто в масках. Поезда и электрички будут курсировать с 1 июня.
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