Звуки поезда для релакса, сна, работы и учебы: Укрзализныця создала онлайн-рейс по Украине

28 мая, 2020, 18:57

Работники Укрзализныци создали видео, которое длится 1,5 часа - со звуками поезда и видом из окна, для тех, кто скучает по путешествиями из-за карантина

Соответствующее видео обнародовали на ютуб-канале Укрзализныци.

В описании к видео отмечается, что таким образом пытались утешить тех, кто скучает по путешествиями, а также тех, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе. Это наш магически гипнотический чух-чух - язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной.

"Для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR поезд. Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном", - говорится в сообщении.

ASMR - автономная сенсорная меридиональная реакция. Благодаря этой технологии у человека появляется приятное ощущение. Оно возникает в результате звуковых и визуальных стимулов. К слову, часто для этого используют звуки природы.

Напомним, 27 мая "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, однако продажа билетов разрешена только для тех, кто в масках. Поезда и электрички будут курсировать с 1 июня.

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