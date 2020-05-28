Израиль предотвратил кибератаку на систему водоснабжения, которая привела бы к катастрофическим последствиям
Об этом сообщает Associated Press .
Глава Национального управления по кибербезопасности Игаль Унна сообщил, что в ходе атаки хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой. Он предполагает, что злоумышленники хотели отравить питьевую воду, изменив пропорции химикатов для ее очистки.
Игаль также отметил, что попытка атаки была предупреждена полностью, однако если бы она не была прекращена, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Также он считает, что атака была спланирована не ради финансовой выгоды.
"Это была атака на Израиль и национальной безопасности Израиля, а не ради финансовой выгоды", - сказал Игаль Унна.
Напомним, на прошлой неделе лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 в Израиле атаковали хакеры.
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