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Espreso.tvСпортВажнейший матч в жизни: Шевченко эмоционально вспомнил триумф в Лиге чемпионов

Важнейший матч в жизни: Шевченко эмоционально вспомнил триумф в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал финальный матч Лиги чемпионов за "Милан" против "Ювентуса" самым важным в жизни

Об этом сообщает Calcsio Finanza .

По словам Шевченко, самый важный момент в его карьере состоялся 28 мая 2003 года в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", где он забил за "Милан" решающий одиннадцатиметровый в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Ночь финала Лиги чемпионов против" Ювентуса "- прекрасный воспоминание в футболе. Это был мой первый финал, и это была моя самая важная игра в жизни. Я никогда не забуду те 12-15 секунд, которые понадобились мне, чтобы дойти до мяча от центра поля для пробития решающего пенальти. в этот момент, в эти 12 секунд, вся моя жизнь промелькнула перед глазами. С того самого момента, когда в детстве мне снился такой эпизод и к пониманию того, что сон сбывается прямо сейчас. в своей голове я уже решил, как надо бить. я посмотрел на рефери, мяч и Буффона. я услышал свисток, и пробил именно так, как думал и хотел ", - рассказал Шевченко.

В основное время команды сыграли вничью 0: 0, решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти реализовал Андрей Шевченко, который принес "Милану" победу в Лиге чемпионов.

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