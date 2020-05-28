В правительстве Польши назвали возможную дату открытия границ

28 мая, 2020, 17:47

В правительстве Польши заявили, что открытие границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, может произойти 15 июня

Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Артур Собон, сообщает портал Onet.

Заместитель министра, отвечая на вопрос, когда произойдет открытие границ, подчеркнул, что это вопрос к премьер-министру Матеушу Моравецкому "после оценки тех угроз, которые могут возникнуть из-за этого".

Собон подсчитал, что это может быть 15 июня.

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"Наверное, это было бы хорошо и для наших компаний, - я здесь говорю прежде всего о польской авиагруппе LOT, которая благодаря этому могла бы оживить работу", - сказал он.

Он признал, что без проведения авиационных операций авиабизнес сегодня "находится в гораздо более сложной ситуации", чем до пандемии.