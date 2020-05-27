Польша отменяет "масочный режим" на улице, откроет театры и кинотеатры

27 мая, 2020, 15:04

Правительство Польши с 30 мая отменяет ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду во время пресс-конференции, сообщает Польское радио .

"30 мая состоится изменение правил ношения защитных масок, в общественном пространстве ношение масок не будет обязательным. В магазинах, общественном транспорте, храмах и кинотеатрах защитные маски для лица в дальнейшем будут обязательными", - сказал Моравецкий.

С 6 июня планируется открытие кинотеатров, театров, концертных залов, а также спортивно-оздоровительных объектов, а именно: бассейнов, спортивных залов, фитнес-клубов и тому подобное. Эти учреждения будут открыты при сохранении эпидемических и санитарных принципов.

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По словам премьера, исключением является дискотеки и клубы, поскольку опыт других стран показывает, что очень часто - это места вспышки новых инфекций.

Смягчение правил безопасности в Польше связано с улучшением ситуации с распространением коронавируса.