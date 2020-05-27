 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша отменяет "масочный режим" на улице, откроет театры и кинотеатры

Польша отменяет "масочный режим" на улице, откроет театры и кинотеатры

Правительство Польши с 30 мая отменяет ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду во время пресс-конференции, сообщает Польское радио .

"30 мая состоится изменение правил ношения защитных масок, в общественном пространстве ношение масок не будет обязательным. В магазинах, общественном транспорте, храмах и кинотеатрах защитные маски для лица в дальнейшем будут обязательными", - сказал Моравецкий.

С 6 июня планируется открытие кинотеатров, театров, концертных залов, а также спортивно-оздоровительных объектов, а именно: бассейнов, спортивных залов, фитнес-клубов и тому подобное. Эти учреждения будут открыты при сохранении эпидемических и санитарных принципов.

Читайте также: Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов

По словам премьера, исключением является дискотеки и клубы, поскольку опыт других стран показывает, что очень часто - это места вспышки новых инфекций.

Смягчение правил безопасности в Польше связано с улучшением ситуации с распространением коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать