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Espreso.tvОбществоВ мире обнаружили более 5,8 миллиона случаев COVID-19

В мире обнаружили более 5,8 миллиона случаев COVID-19


фото: reuters
По состоянию на утро 27 мая в мире зафиксировано 5 803 785 случаев коронавируса, в частности 2 510 379 лица выздоровели и 357 087 погибло

Об этом сообщает Worldometer .

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США. Так, количество летальных случаев от коронавируса в США сейчас составляет 102 107. Выздоровели 490130 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 в США болезнь зафиксировали в 1745803 человек.

Второй по количеству умерших является Великобритания - 37 460 летальных случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире сейчас составляет 5790103.

В Бразилии зафиксировали 414661 случай заболевания, в РФ - 370 680 случаев.

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