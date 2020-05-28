В мире обнаружили более 5,8 миллиона случаев COVID-19
28 мая, 2020, 12:59
По состоянию на утро 27 мая в мире зафиксировано 5 803 785 случаев коронавируса, в частности 2 510 379 лица выздоровели и 357 087 погибло
Об этом сообщает Worldometer .
Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США. Так, количество летальных случаев от коронавируса в США сейчас составляет 102 107. Выздоровели 490130 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 в США болезнь зафиксировали в 1745803 человек.
Второй по количеству умерших является Великобритания - 37 460 летальных случаев.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире сейчас составляет 5790103.
В Бразилии зафиксировали 414661 случай заболевания, в РФ - 370 680 случаев.
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