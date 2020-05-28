В США от COVID-19 умерли 100 тыс. человек - это первая страна с таким показателем
28 мая, 2020, 09:22
Более 100 тыс. человек умерли от коронавируса в США
Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса.
США стали первой страной мира, где количество умерших достигло этой цифры. Всего в мире от COVID-19 умерли 353 тысячи человек.
Всего с начала эпидемии коронавируса в США болезнь обнаружили у 1 699 933 человек. В то же время 391,5 тыс. вылечились.
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