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Espreso.tvОбществоВ США от COVID-19 умерли 100 тыс. человек - это первая страна с таким показателем

В США от COVID-19 умерли 100 тыс. человек - это первая страна с таким показателем


фото: reuters
Более 100 тыс. человек умерли от коронавируса в США

Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

США стали первой страной мира, где количество умерших достигло этой цифры. Всего в мире от COVID-19 умерли 353 тысячи человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса в США болезнь обнаружили у 1 699 933 человек. В то же время 391,5 тыс. вылечились.

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