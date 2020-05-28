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Espreso.tvОбществоВ Киеве и области с 1 июня заработают камеры автофиксации нарушений ПДД, - Геращенко

В Киеве и области с 1 июня заработают камеры автофиксации нарушений ПДД, - Геращенко

В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, первые 50 камер заработают в Киеве и Киевской области

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

"1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции", - отметил Геращенко.

Он отметил, что в дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - уведомил Геращенко.

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