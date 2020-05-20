Стало известно, когда в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД
Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.
Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций, затем еще около 40.
Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 №833.
"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833... Это постановление предлагается в полном соответствии с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил он .
"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет около 700... Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил Аваков.
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Напомним, ожидалось, что с 1 мая патрульная полиция начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД.
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