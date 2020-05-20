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Espreso.tvОбществоСтало известно, когда в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД

Стало известно, когда в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД


фото: korrespondent.net
В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций, затем еще около 40.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 №833.

"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833... Это постановление предлагается в полном соответствии с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил он .

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет около 700... Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил Аваков.

  • Напомним, ожидалось, что с 1 мая патрульная полиция начнет накладывать, а почта рассылать письмами и в онлайн-форме административные штрафы за нарушение ПДД.

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